Рост цен на нефть превышает 3% после выхода данных о снижении запасов в США, Brent у $86 за баррель

Темпы роста нефтяных котировок превышают 3% вечером в среду после выхода официальных данных о запасах этого энергоресурса в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent, торги которыми завершаются в среду, на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 по бакинскому времени подорожали на $2,64 (3,18%) - до $85,67 за баррель. Более активно торгуемый февральский фьючерс вырос в цене на $2,76 (3,28%), до $87,01 баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени подорожали на $2,4 (3,07%) - до $80,6 за баррель.

Запасы нефти в США на минувшей неделе уменьшились на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики. Товарные запасы бензина выросли на 2,77 млн баррелей, до 213,77 млн баррелей, дистиллятов - на 3,55 млн баррелей, до 112,65 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3,12 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,25 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,49 млн баррелей, согласно данным агентства Bloomberg.

Рост на нефтяном рынке поддерживается также и новостями из Китая, где власти приняли решение о снятии локдауна в Чжэнчжоу, где находится крупный завод по производству продукции Apple, и об ослаблении карантинных мер в Пекине и провинции Гуандун.

Участники рынка восприняли эту информацию как сигнал о том, что официальный Пекин в скором времени может пойти на отказ от жестких мер по борьбе с коронавирусом после того, как в начале этой недели страну потрясли многочисленные акции протеста против антиковидных ограничений, пишет Bloomberg. Инвесторы ожидают, что отказ от политики нулевой терпимости к COVID-19 в КНР приведет к восстановлению китайской экономики и росту спроса на нефть.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

"Если ковидные ограничения в Китае будут ослаблены и ОПЕК сохранит курс (на снижение квот - ИФ), цены на нефть могут повыситься на 5-10%", - считает старший аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя.