Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в среду вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру. Об этом глава диппредставительства сообщил в твиттере. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2022 года назначил Мустафаева новым послом страны в Нидерландах. Р.Керимов

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