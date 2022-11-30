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Внешняя политика 30.11.2022 20:22

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев в среду вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллему-Александру. Об этом глава диппредставительства сообщил в твиттере.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 октября 2022 года назначил Мустафаева новым послом страны в Нидерландах.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НИДЕРЛАНДЫ, ДИПЛОМАТИЯ


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