Минобороны сообщило об обстреле в среду позиций азербайджанской армии на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в среду позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
«30 ноября в 19:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенного пункта Базирхана Кельбаджарского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на вышеуказанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".
Р.Керимов
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