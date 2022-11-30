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Здравоохранение 30.11.2022 20:59

В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 14%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 337, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 43 случая. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 14%.

За 24 часа умерли двое больных COVID-19 - столько же, сколько и накануне.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 980 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 103 человека (+50 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 254 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 784 теста на коронавирус против 2 тыс. 235 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 375 тыс. 442 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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