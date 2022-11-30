Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что обсудил на прошедшей на «полях» 29-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги.

«Мы обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наши дальнейшие шаги», - написал Байрамов в среду в твиттере.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Польшу для участия в 29-м заседании СМИД ОБСЕ, пройдет которое с 1 по 2 декабря в польском городе Лодзь.

Р.Керимов