Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что обсудил на прошедшей на «полях» 29-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги.
«Мы обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наши дальнейшие шаги», - написал Байрамов в среду в твиттере.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Польшу для участия в 29-м заседании СМИД ОБСЕ, пройдет которое с 1 по 2 декабря в польском городе Лодзь.
Р.Керимов
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