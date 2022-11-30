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Внешняя политика 30.11.2022 22:44

Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что обсудил на прошедшей на «полях» 29-го заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги.

«Мы обсудили вопросы двусторонней повестки дня и наши дальнейшие шаги», - написал Байрамов в среду в твиттере.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Польшу для участия в 29-м заседании СМИД ОБСЕ, пройдет которое с 1 по 2 декабря в польском городе Лодзь.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ, МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ


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