Еврокомиссия представила глобальную стратегию ЕС в области здравоохранения

Европейская комиссия (ЕК) приняла в среду новую глобальную стратегию ЕС в области здравоохранения, направленную на "обеспечение лучшего здоровья для всех в меняющемся мире".
"Сегодня мы представляем европейскую программу глобальных действий в области здравоохранения на следующие 10 лет. Это повестка, основанная на ценностях, принципах и действиях. COVID, конечно, является фоном и тревожным звонком. Но если мы вернемся в нашу историю за последние 30 лет, мы столкнулись с ВИЧ-СПИДом, вирусом Зика, птичьим гриппом, лихорадкой Эбола. Этот список можно продолжить. В последнее время были оспа обезьян и COVID", - заявила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис, представляя стратегию на пресс-конференции в Брюсселе.
"Следующей может стать тихая пандемия устойчивости к противомикробным препаратам. Кризисы в области здравоохранения не только усиливаются. Они также становятся все более частыми. Предупреждающие знаки были налицо в течение многих лет, но кризисы застигали нас - в глобальном масштабе - неподготовленными", - констатировала еврокомиссар.
В коммюнике ЕК отмечается, что с помощью новой стратегии ЕС "подтверждает свою ответственность за решение ключевых глобальных проблем и проблем неравенства в отношении здравоохранения (...), за борьбу с угрозами для здоровья в эпоху пандемий".
Стратегия выдвигает три ключевых приоритета для решения глобальных проблем здравоохранения: обеспечивать лучшее здоровье и благополучие людей на протяжении всей жизни; укреплять системы здравоохранения и расширять всеобщий охват услугами здравоохранения; предотвращать угрозы для здоровья, включая пандемии.
Стратегия, сообщает ЕК, переориентирует действия на достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, укрепление первичной медико-санитарной помощи и устранение коренных причин плохого здоровья, таких как бедность и социальное неравенство.
В стратегии также подчеркивается важность устранения таких серьезных причин ухудшения здоровья, как изменение климата и деградация состояния окружающей среды, отсутствие продовольственной безопасности, конфликты и гуманитарные кризисы.
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