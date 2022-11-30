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Дальнее зарубежье 30.11.2022 22:11

В ИГИЛ сообщили о гибели своего лидера

Лидер ИГИЛ Абу Аль-Хасан Аль-Хашими Аль-Курайши погиб, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление его представителя.

По данным СМИ, о смерти лидера группировки представитель ИГИЛ сообщил в аудиосообщении в соцсетях. Новым лидером ИГИЛ избран Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Курайши.

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Тэги: МИР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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