В ИГИЛ сообщили о гибели своего лидера

Лидер ИГИЛ Абу Аль-Хасан Аль-Хашими Аль-Курайши погиб, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление его представителя.
По данным СМИ, о смерти лидера группировки представитель ИГИЛ сообщил в аудиосообщении в соцсетях. Новым лидером ИГИЛ избран Абу Аль-Хусейн Аль-Хусейни Аль-Курайши.
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