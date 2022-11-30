Йеллен не намерена покидать пост министра финансов США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о намерении остаться на своем посту после промежуточных выборов в Конгресс.

Таким образом, 76-летняя Йеллен отмела слухи о своей возможной отставке.

"У меня нет планов покидать свой пост", - сказала она, отвечая на вопросы в ходе мероприятия The New York Times.

Йеллен заняла пост министра финансов США в начале 2021 года. В октябре она уже опровергала сообщение Axios о ее планах ухода в отставку.

Ранее Йеллен говорила членам администрации президента США Джо Байдена, что намерена остаться на посту главы Минфина после промежуточных выборов, чтобы продолжить работу над приоритетными для нее вопросами, включая продвижение глобального налогового соглашения и инициативы по введению "потолка" цен на российскую нефть, а также реформу Налоговой службы США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В среду Йеллен также заявила, что сделка по покупке Twitter Inc. Илоном Маском может потребовать проверки, если появятся основания считать, что она может нести в себе угрозу для государственной безопасности.

Если возникнут риски, "будет целесообразным для Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) провести проверку", - сказала Йеллен, являющаяся главой CFIUS.

Она отметила, что ранее "неверно выразилась", говоря о сделке Маска с Twitter в интервью CBS News в этом месяце.

Тогда она заявила, что не видит оснований для проверки финансов Маска или его компании.

"Мне неизвестно о каких-либо соображениях, которые потребуют от нас прибегнуть к этому", - сказала тогда Йеллен.

Незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что взаимосвязь Маска с правительствами иностранных государств, в особенности с Китаем и Саудовской Аравией, требует более внимательной оценки.