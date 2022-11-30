Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 78.20 +0.96 Brent 83.03 -0.16

Дальнее зарубежье 30.11.2022 23:12

Йеллен не намерена покидать пост министра финансов США

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о намерении остаться на своем посту после промежуточных выборов в Конгресс.

Таким образом, 76-летняя Йеллен отмела слухи о своей возможной отставке.

"У меня нет планов покидать свой пост", - сказала она, отвечая на вопросы в ходе мероприятия The New York Times.

Йеллен заняла пост министра финансов США в начале 2021 года. В октябре она уже опровергала сообщение Axios о ее планах ухода в отставку.

Ранее Йеллен говорила членам администрации президента США Джо Байдена, что намерена остаться на посту главы Минфина после промежуточных выборов, чтобы продолжить работу над приоритетными для нее вопросами, включая продвижение глобального налогового соглашения и инициативы по введению "потолка" цен на российскую нефть, а также реформу Налоговой службы США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В среду Йеллен также заявила, что сделка по покупке Twitter Inc. Илоном Маском может потребовать проверки, если появятся основания считать, что она может нести в себе угрозу для государственной безопасности.

Если возникнут риски, "будет целесообразным для Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS) провести проверку", - сказала Йеллен, являющаяся главой CFIUS.

Она отметила, что ранее "неверно выразилась", говоря о сделке Маска с Twitter в интервью CBS News в этом месяце.

Тогда она заявила, что не видит оснований для проверки финансов Маска или его компании.

"Мне неизвестно о каких-либо соображениях, которые потребуют от нас прибегнуть к этому", - сказала тогда Йеллен.

Незадолго до этого президент США Джо Байден заявил, что взаимосвязь Маска с правительствами иностранных государств, в особенности с Китаем и Саудовской Аравией, требует более внимательной оценки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, МИНФИН


Похожие новости


Глава Минфина Йеллен заявила, что влияющие на инфляцию в США факторы вряд ли исчезнут в одночасье США не продлят лицензию для обслуживания госдолга РФ после 25 мая Экономика США остается сильной, несмотря на падение в I квартале - глава Минфина Глава Минфина США предупредила Китай о санкциях в случае обострения обстановки вокруг Тайваня Йеллен ожидает «слишком высокую инфляцию» в США в 2022г, но надеется избежать рецессии Минфин США может остаться без средств после 15 декабря без повышения лимита госдолга - Йеллен

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az