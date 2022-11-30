Фондовые рынки Европы завершили торги в среду ростом после выхода статданных

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги среды уверенным ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,8% и составил 440,79 пункта. По итогам ноября индикатор прибавил 6,5%.

Германский фондовый индекс DAX вырос на 0,3%, британский FTSE 100 и французский САС 40 - на 1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 0,5% каждый.

Трейдеры оценивали свежую порцию статистических данных.

Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, показали окончательные данные национального статистического института Insee. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным опроса Trading Economics.

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с подъемом на 0,5% во втором квартале.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в ноябре выросли на 7,1% в годовом выражении, сообщил также Insee.

Ноябрьские темпы подъема потребительских цен совпали с октябрьскими, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сохранения инфляции на прежнем уровне.

Потребительские расходы в стране в октябре рухнули на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал сокращение показателя на 0,6%. Падение потребрасходов оказалось максимальным с апреля 2021 года.

Количество безработных в Германии в ноябре увеличилось на 17 тыс., свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Подъем показателя был отмечен по итогам шестого месяца подряд. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 13,5 тыс. Респонденты Trading Economics ожидали повышения на 13 тыс.

Дополнительным позитивом для инвесторов на европейских рынках в среду выступили сообщения о смягчении коронавирусных ограничений в ряде городов Китая.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 вышли акции бельгийской биофармацевтической arGEN-X SE (+6%), британского онлайн-ритейлера THG PLC (+6%) и финской нефтеперерабатывающей Neste Oyj (+5,7%).

Значительно подорожали по итогам торгов в Европе также акции нефтегазовых компаний на фоне сильного подъема цен на нефть в среду. Стоимость бумаг британской BP Plc увеличилась на 2,2%, итальянской ENI S.p.A. - на 1%, французской TotalEnergies SE - на 2,3%, испанской Repsol S.A. - на 1,1%.

Акции Hennes & Mauritz AB (H&M) снизились на 0,8%. Шведский ритейлер одежды сообщил, что сократит около 1,5 тыс. рабочих мест в рамках ранее объявленного плана по снижению расходов. Компания также ожидает, что зафиксирует расходы на реструктуризацию в размере более 800 млн шведских крон ($75,6 млн) в четвертом квартале.

Цена бумаг Mulberry Group PLC упала на 8%. Британский люксовый бренд, специализирующийся на производстве эксклюзивных сумок и аксессуаров из кожи, получил доналоговый убыток в первом полугодии текущего финансового года.

Котировки акций SAS AB упали на 2,3%. Скандинавская авиакомпания увеличила чистый убыток в четвертом финансовом квартале на фоне негативного влияния роста цен на топливо и колебаний валютных курсов.