Минэкономразвития сообщило о замедлении спада ВВП РФ в октябре до 4,4%

Падение ВВП РФ в октябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,4% в годовом сравнении после снижения на 4,5% в сентябре (оценка уточнена с 5,0%), на 3,5% в августе, на 3,9% в июле, на 5,1% в июне, на 3,9% в мае, на 3,3% в апреле, роста на 1,5% в марте, на 4,0% в феврале и 5,9% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Снижение ВВП РФ за январь-октябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,1%.

"В целом динамика ВВП идет близко к прогнозной траектории (снижение на 2,9% в 2022 году - ИФ). Поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс, которые показывают устойчивый рост к прошлому году. Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Важное сейчас направление - это стимулирование инвестиционной деятельности, разумное распределение рисков между государством и частным бизнесом. Данные по инвестициям в основной капитал в 3 квартале оказались значительно лучше ожиданий" - приводится в сообщении министерства комментарий заместителя министра экономического развития Полины Крючковой.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ.

Банк России в конце октября улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 1,7%.