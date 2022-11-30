Минэкономразвития сообщило о замедлении спада ВВП РФ в октябре до 4,4%

Падение ВВП РФ в октябре 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,4% в годовом сравнении после снижения на 4,5% в сентябре (оценка уточнена с 5,0%), на 3,5% в августе, на 3,9% в июле, на 5,1% в июне, на 3,9% в мае, на 3,3% в апреле, роста на 1,5% в марте, на 4,0% в феврале и 5,9% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".
Снижение ВВП РФ за январь-октябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,1%.
"В целом динамика ВВП идет близко к прогнозной траектории (снижение на 2,9% в 2022 году - ИФ). Поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс, которые показывают устойчивый рост к прошлому году. Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Важное сейчас направление - это стимулирование инвестиционной деятельности, разумное распределение рисков между государством и частным бизнесом. Данные по инвестициям в основной капитал в 3 квартале оказались значительно лучше ожиданий" - приводится в сообщении министерства комментарий заместителя министра экономического развития Полины Крючковой.
Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Прогнозы ЦБ по динамике экономики на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ.
Банк России в конце октября улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.
При этом в IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.
Прогноз снижения ВВП РФ в 2023 году ЦБ оставил неизменным - 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП РФ, согласно прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 3,8%, в 2023 году ожидается снижение на 1,7%.
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги
Минобороны сообщило об обстреле в среду позиций азербайджанской армии на границе с Арменией
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов
Сборная Австралии победила Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 14%
Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г
ГААД получит 17 млн манатов на строительство автодорог в Джалилабадском районе
Эксперты ЕЦБ пришли к выводу, что биткойн находится «на последнем дыхании»
Экс-постпред США в ООН Хейли думает об участии в президентской гонке
Блинкен подтвердил готовность США предоставлять Украине средства ПВО
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Банк Республика запустил новогоднюю кредитную кампанию, которая обрадует клиентов!
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают