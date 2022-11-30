Национальное собрание Франции приняло антиазербайджанскую резолюцию

Национальное собрание Франции единогласно приняло антиазербайджанскую резолюцию. Согласно размещенному на сайте нижней палаты парламента Франции документу, резолюция призывает французское "правительство рассмотреть возможность введения экономические санкций против физических лиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся". В резолюции, имеющей рекомендательный характер, также содержится призыв "активизировать помощь со стороны Франции Армении, в частности в гуманитарной сфере, а также изучить возможности усиления ее обороноспособности".

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