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Дальнее зарубежье 30.11.2022 23:46

Блинкен подтвердил готовность США предоставлять Украине средства ПВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе готовность США предоставлять Киеву системы ПВО, говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь подтвердил министру иностранных дел Кулебе твердую приверженность США поддерживать оборонный и сдерживающий потенциал Украины, особенно в предоставлении вариантов для ПВО", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

Блинкен и Кулеба провели переговоры на полях встречи глав МИД НАТО в Бухаресте.

Они также обсудили итоги встреч по вопросу о нуждах Украины в сфере энергетической инфраструктуры и обеспечение долгосрочной энергетической безопасности Украины, отмечает Госдеп.

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Тэги: США, УКРАИНА


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