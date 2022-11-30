Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

29.11 $/bbl +/- WTI 78.20 +0.96 Brent 83.03 -0.16

Дальнее зарубежье 30.11.2022 22:26

Еврокомиссия предложила правила по сокращению упаковочных отходов

Еврокомиссия (ЕК) предприняла в среду очередной шаг в рамках выстраивания экономики замкнутого цикла - предложила новые общеевропейские правила упаковки, чтобы справиться с этим постоянно растущим источником отходов.

"В среднем каждый европеец производит почти 180 кг упаковочных отходов в год. Упаковка является одним из основных потребителей сырьевых материалов, поскольку 40% пластика и 50% бумаги, используемых в ЕС, предназначены для упаковки. Если не принимать меры, к 2030 году в ЕС объем упаковочных отходов увеличится еще на 19%, а отходов пластиковой упаковки - даже на 46%. Новые правила призваны остановить эту тенденцию", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

"Несколько лет назад мы приступили к осуществлению полностью замкнутого цикла для пластиковых изделий, ограничив и запретив некоторые наиболее загрязняющие одноразовые пластмассовые предметы. Примеры известны: соломки для напитков, столовые приборы, пластмассовые чашки и тарелки, контейнеры для пищевых продуктов и другое. Сегодня мы переходим к следующему этапу, решительно направляя весь упаковочный сектор к замкнутому циклу. Способ упаковки товаров можно и нужно сделать намного лучше", - заявил на пресс-конференции, представляя новую инициативу ЕК, исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Как объясняют в Брюсселе, новые правила предоставят потребителям возможность многократного использования упаковки, ограничат избыточную упаковку и предоставят четкие этикетки по правильной классификации для переработки.

"Эти правила откроют новые возможности для бизнеса, особенно для небольших компаний, снизят потребность в сырьевых материалах, увеличат возможности переработки в Европе, а также сделают Европу менее зависимой от первичных ресурсов и внешних поставщиков", - отмечается в коммюнике.

В нем указывается на то, что выдвинутые предложения являются "ключевыми строительными блоками плана действий по экономике замкнутого цикла европейского "зеленого курса".

Предлагаемый пересмотр законодательства ЕС об упаковке и упаковочных отходах, по заявлению ЕК, преследует три основные цели: сократить количество упаковочных отходов, ограничить ненужную упаковку и продвигать решения по многоразовой упаковке; к 2030 году сделать всю упаковку на рынке ЕС пригодной для вторичной переработки экономически выгодным способом; сократить потребность в первичных природных ресурсах и создать хорошо функционирующий рынок вторичной переработки.

"Главной задачей является сокращение отходов упаковки на 15% к 2040 году по каждому государству ЕС на душу населения по сравнению с 2018 годом", - объявили в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЕК


Похожие новости


Еврокомиссия предложила скорректировать систему экономического управления ЕС ЕК предложила предоставить Украине в следующем году до 18 млрд евро финпомощи Глава ЕК пообещала Украине новый пакет помощи на 18 млрд евро на нужды 2023 года Рано говорить, как будет функционировать система потолка цен на газ - представитель ЕК ЕК даст твердый и единый ответ на диверсии против «Северных потоков» ЕК предложила приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро из фондов ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az