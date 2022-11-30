Еврокомиссия предложила правила по сокращению упаковочных отходов

Еврокомиссия (ЕК) предприняла в среду очередной шаг в рамках выстраивания экономики замкнутого цикла - предложила новые общеевропейские правила упаковки, чтобы справиться с этим постоянно растущим источником отходов.
"В среднем каждый европеец производит почти 180 кг упаковочных отходов в год. Упаковка является одним из основных потребителей сырьевых материалов, поскольку 40% пластика и 50% бумаги, используемых в ЕС, предназначены для упаковки. Если не принимать меры, к 2030 году в ЕС объем упаковочных отходов увеличится еще на 19%, а отходов пластиковой упаковки - даже на 46%. Новые правила призваны остановить эту тенденцию", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.
"Несколько лет назад мы приступили к осуществлению полностью замкнутого цикла для пластиковых изделий, ограничив и запретив некоторые наиболее загрязняющие одноразовые пластмассовые предметы. Примеры известны: соломки для напитков, столовые приборы, пластмассовые чашки и тарелки, контейнеры для пищевых продуктов и другое. Сегодня мы переходим к следующему этапу, решительно направляя весь упаковочный сектор к замкнутому циклу. Способ упаковки товаров можно и нужно сделать намного лучше", - заявил на пресс-конференции, представляя новую инициативу ЕК, исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Как объясняют в Брюсселе, новые правила предоставят потребителям возможность многократного использования упаковки, ограничат избыточную упаковку и предоставят четкие этикетки по правильной классификации для переработки.
"Эти правила откроют новые возможности для бизнеса, особенно для небольших компаний, снизят потребность в сырьевых материалах, увеличат возможности переработки в Европе, а также сделают Европу менее зависимой от первичных ресурсов и внешних поставщиков", - отмечается в коммюнике.
В нем указывается на то, что выдвинутые предложения являются "ключевыми строительными блоками плана действий по экономике замкнутого цикла европейского "зеленого курса".
Предлагаемый пересмотр законодательства ЕС об упаковке и упаковочных отходах, по заявлению ЕК, преследует три основные цели: сократить количество упаковочных отходов, ограничить ненужную упаковку и продвигать решения по многоразовой упаковке; к 2030 году сделать всю упаковку на рынке ЕС пригодной для вторичной переработки экономически выгодным способом; сократить потребность в первичных природных ресурсах и создать хорошо функционирующий рынок вторичной переработки.
"Главной задачей является сокращение отходов упаковки на 15% к 2040 году по каждому государству ЕС на душу населения по сравнению с 2018 годом", - объявили в Брюсселе.
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