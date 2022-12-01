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Дальнее зарубежье 01.12.2022 13:02

Розничные продажи в Германии в октябре рухнули на 2,8%, максимально с начала года

Розничные продажи в Германии в октябре упали на 2,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Темпы снижения показателя стали максимальными с начала текущего года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения розничных продаж в позапрошлом месяце на 0,6%.

В сентябре показатель вырос на 1,6%, а не на 0,9% как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания в ФРГ в октябре опустились на 1,2%. Реализация непищевых товаров упала на 4,5%, включая снижение продаж одежды и обуви на 1,8%.

В то же время продажи топлива в Германии не изменились по сравнению с сентябрем.

По сравнению с тем же месяцем 2021 года розничные продажи в стране в октябре уменьшились на 5% после сокращения на 0,9% в сентябре. Эксперты ожидали снижения на 2,8%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОЗНИЦА, ПРОДАЖИ

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