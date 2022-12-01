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Финансы 01.12.2022 12:28

Банки в Азербайджане в четверг на валютном аукционе приобрели около $83 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, продал банкам $82,9 млн.

На аукционе 29 ноября ЦБА продал банкам инвалюты на $65,3 млн.

«Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $82,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В январе-октябре 2022 года ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 179,2 млн (спад на 13,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года - ИФ).

В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).

Х.Насирзаде

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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТНЫЙ


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