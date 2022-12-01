Disney увеличила штат сотрудников в 2021 фингоду на 15,8%, до допандемийного периода

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, увеличила штат сотрудников в 2021 финансовом году на 15,8% год к году.

Как сообщается в годовом отчете компании, число ее сотрудников на 1 октября составило порядка 220 тыс. человек. Показатель максимально приблизился к допандемийной отметке в 223 тыс. человек, зафиксированной на 28 сентября 2019 года.

Компания впервые увеличила свой штат с начала пандемии. В 2020-21 году число ее сотрудников сократилось на 33 тыс. человек, или 14,8% всей рабочей силы.

Между тем Disney в годовом отчете также предупредила, что в текущем фингоду она будет фиксировать дополнительные списания, связанные с внедрением организационных и операционных изменений, направленных на повышение прибыльности бизнеса.

Чуть ранее компания удивила рынок, объявив о возвращении на должность главного исполнительного директора Боба Айгера, который проработал на этом посту с 2005 по 2020 год, и об уходе бывшего СЕО Боба Чапека.

Айгер на своей первой встрече с сотрудниками сообщил, что планирует в ходе очередного срока на должности СЕО сконцентрировать внимание на достижении прибыльности стримингового сервиса Disney и жестком контроле за издержками.

Котировки акций Disney почти не изменились на дополнительных торгах в среду после того, как выросли на 3,4% в ходе основной сессии в Нью-Йорке. С начала года рыночная капитализация компании упала на 36,8% и составляет на данный момент порядка $172,63 млрд.