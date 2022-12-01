MIDA направит 14,2 млн манатов на строительство еще 6 жилых домов в городе Физули

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит свыше 14,2 млн манатов на строительство еще 6 жилых домов на территории площадью 8,9 гектар в городе Физули.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с консорциумом компаний «El-Seym Insaat» и «SNT Insaat Sirketi» подписан контракт на сумму 14 млн 209,151 тыс. манатов.
Контракт предусматривает строительство многоквартирных жилых зданий №19, №820, №21, №22, №23 и №24.
Консорциумом компаний «El-Seym Insaat» и «SNT Insaat Sirketi» получает второй подряд на строительство жилых домов в Физули. Ранее компании получили подряд на строительство 6 домов (№1-6), сумма контракта составила 14 млн 436 тыс. 428,72 манатов.
Р.Ахмедов
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