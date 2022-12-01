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Дальнее зарубежье 01.12.2022 16:21

В Азии, как и в Европе, рассчитывают на урегулирование украинского кризиса политическими средствами

Политическое урегулирование конфликта на Украине находится в сфере неотложных интересов всего Евразийского региона, заявляет председатель КНР Си Цзиньпин.

"Европа, да и все страны Евразии, крайне заинтересованы в урегулировании кризиса на Украине политическими средствами", - цитирует в четверг Bloomberg слова китайского лидера на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Необходимо избежать эскалации и расширения кризиса", - добавил председатель КНР.

Мишель в свою очередь заявил, что в данном вопросе рассчитывает на Китай, который может внести вклад в изыскание путей, ведущих к окончанию конфликта.

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