Инвестиции компании «Абрау-Дюрсо» в «Sheki Sharab» в 2023г составят до 6 млн евро

Инвестиции российской Группы компаний «Абрау-Дюрсо» в развитие «Sheki Sharab» в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана) в 2023 году составят 5-6 млн евро, сообщил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«В рамках инвестиционной программы уже проведена реконструкция фасадов, модернизирована линия розлива, закуплены и установлены две перегонные колонны для производства коньячных спиртов и винных дистиллятов, закуплены 10 акратофоров, объемом 25 тыс. декалитров, холодильная машина, вторая линия розлива для игристых вин. Инвестиции уже превысили заявленные в инвестиционной программе 2,33 млн евро», - сказал Титов в четверг в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, в 2023 году инвестиции в развитие предприятия могут достигнуть уже 5-6 млн евро.

Кроме того, компания планирует посадить виноградники на территории 500 га.

«В России инвестиции на посадку виноградника на одном гектаре земли составляют порядка $30 тыс. В Азербайджане, учитывая, что орошение будет капельным, инвестиции на таком участке тоже оцениваются в $30 тыс. А это уже составляет $15 млн инвестиций», - сказал он.

Как сообщалось ранее группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе Азербайджана мощностью 2,6 млн бутылок в год.

Согласно инвестиционной программе, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит свыше 2,33 млн евро в развитие предприятия.

Предприятие открыто в 2008 году.

ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить на предприятии элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников.

Производимые на предприятии в Шеки вина группа компаний "Абрау-Дюрсо" планирует экспортировать, в первую очередь, в Россию. Кроме этого, благодаря соглашению Азербайджана о преференциальной торговле с Турцией, открываются возможности для поставок в эту страну.

Шекинский винный завод основан в 2006 году в поселке Челебихан. Годовая производственная мощность предприятия составляет 200 тыс. декалитров вина или 2,66 млн бутылок. Уставный капитал равен 4,5 млн манатов, на предприятии работает 31 человек. На инвестиционный конкурс была выставлена госдоля в предприятии в 86,64%.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Б.Рустамбеков