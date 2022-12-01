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Регион 01.12.2022 13:42

Рикер посетит Армению 1-4 декабря

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер посетит Ереван 1-4 декабря, сообщает посольство США в Армении в четверг.

"В рамках визита посол Рикер встретится с представителями правительства и гражданского общества для обсуждения содействия США прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном, направленным на достижение долгосрочного мира", - отметили в пресс-службе американского посольства.

Рикер на текущей неделе посетил Азербайджан.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ГОСДЕП, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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