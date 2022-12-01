ВВС США необходимо активнее внедрять технологии искусственного интеллекта для сохранения доминирования в мире - Пентагон

ВВС США нужно использовать по максимуму технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сохранить доминирующие позиции в мире, заявила директор по информационным технологиям военно-воздушного министерства США Лорен Кнаусенбергер.
"Нам нужно больше автоматизации - в качестве первого шага. Если мы будем делать все сегодня в режиме ручного управления, делать ставку на традиционные рабочие процессы, у нас не будет достаточной скорости, что нам нужна для нанесения ударов", - приводит ее слова Defense news.
Она напомнила о заявлениях военного руководства, что "искусственный интеллект будет частью всех американских систем вооружения".
ВВС США используют технологии искусственного интеллекта для диагностирования неисправностей, анализа изображений, обучения. В 2020 года программа искусственного интеллекта стала помогать пилоту высотного самолета-разведчика Lockheed U-2.
Defense news отмечает, в Минобороны США ранее заявляли: возможности, которые дают искусственный интеллект и машинное обучение, нужны "для поддержания превосходства над технически подготовленными соперниками, включая Китай и Россию". На апрель 2021 года в США вели работы над более 600 проектами с технологиями искусственного интеллекта для основных систем вооружения, включая разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper. В частности, более 230 проектами занимались в сухопутных войсках США, свыше 80 - в ВВС и Космических силах.
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