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Бизнес и законодательство 01.12.2022 17:05

Heineken продолжит повышать цены на продукцию в 2023г из-за инфляции

Heineken NV, вторая по величине пивоваренная компания в мире, намерена продолжить повышать цены на продукцию в следующем году из-за инфляционного давления.

Как сообщила компания, она ожидает роста издержек на производство одного гектолитра пива на 17-19% (high-teens) и дальнейшего повышения затрат на электроэнергию в следующем году. В связи с этим Heineken продолжит корректировать цены на конечный продукт в соответствии с ростом издержек.

В то же время несмотря на объявленное повышение, компания сохранила прогнозы как на текущий, так и на следующий год.

Так, Heineken ожидает по итогам 2022 года умеренно повысить рентабельность по операционной прибыли по сравнению с предыдущим годом и значительно увеличить скорректированную операционную прибыль по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Годовой рост скорректированной операционной прибыли в 2023 году прогнозируется в размере 5-9% (mid- to high-single-digits).

Котировки акций Heineken растут на 2,4% на торгах в Амстердаме в четверг. С начала года рыночная капитализация компании упала на 8,6%, до 51,1 млрд евро.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, HEINEKEN, ЦЕНЫ, ПОДЪЕМ

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