Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

Бизнес и законодательство 01.12.2022 14:38

AzAbrau планирует в 2023г экспорт из Азербайджана в Россию 3,5 млн бутылок вина

Компания «AzAbrau» («дочка» российской «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане) в 2022 году экспортировала в Россию 600 тыс. бутылок вина, план на 2023 год предусматривает поставки 3,5 млн бутылок, сообщил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«В 2023 году мы планируем произвести 4 млн бутылок вина, из которых 3,5 млн будет поставлено в Россию», - сказал Титов в четверг на пресс-конференции в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, во втором квартале 2023 года на предприятии в Азербайджане планируется запустить линию по производству игристых вин.

Титов целями компании назвал войти в число крупнейших экспортеров азербайджанских вин в Россию, продвижение продукции компании «AzAbrau» в Россию.

Он добавил, что потенциальным рынком для экспорта вин «AzAbrau» рассматриваются Турции и Китай.

Как сообщалось ранее группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана) мощностью 2,6 млн бутылок в год.

Согласно инвестиционной программе, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит свыше 2,33 млн евро в развитие предприятия.

Предприятие открыто в 2008 году.

ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить на предприятии элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников.

Шекинский винный завод основан в поселке Челебихан. Уставный капитал равен 4,5 млн манатов.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: AZABRAU, ВИНО, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az