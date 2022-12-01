AzAbrau планирует в 2023г экспорт из Азербайджана в Россию 3,5 млн бутылок вина

Компания «AzAbrau» («дочка» российской «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане) в 2022 году экспортировала в Россию 600 тыс. бутылок вина, план на 2023 год предусматривает поставки 3,5 млн бутылок, сообщил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«В 2023 году мы планируем произвести 4 млн бутылок вина, из которых 3,5 млн будет поставлено в Россию», - сказал Титов в четверг на пресс-конференции в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, во втором квартале 2023 года на предприятии в Азербайджане планируется запустить линию по производству игристых вин.

Титов целями компании назвал войти в число крупнейших экспортеров азербайджанских вин в Россию, продвижение продукции компании «AzAbrau» в Россию.

Он добавил, что потенциальным рынком для экспорта вин «AzAbrau» рассматриваются Турции и Китай.

Как сообщалось ранее группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана) мощностью 2,6 млн бутылок в год.

Согласно инвестиционной программе, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит свыше 2,33 млн евро в развитие предприятия.

Предприятие открыто в 2008 году.

ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить на предприятии элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников.

Шекинский винный завод основан в поселке Челебихан. Уставный капитал равен 4,5 млн манатов.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Б.Рустамбеков