AzAbrau планирует в 2023г экспорт из Азербайджана в Россию 3,5 млн бутылок вина

Компания «AzAbrau» («дочка» российской «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане) в 2022 году экспортировала в Россию 600 тыс. бутылок вина, план на 2023 год предусматривает поставки 3,5 млн бутылок, сообщил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
«В 2023 году мы планируем произвести 4 млн бутылок вина, из которых 3,5 млн будет поставлено в Россию», - сказал Титов в четверг на пресс-конференции в Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, во втором квартале 2023 года на предприятии в Азербайджане планируется запустить линию по производству игристых вин.
Титов целями компании назвал войти в число крупнейших экспортеров азербайджанских вин в Россию, продвижение продукции компании «AzAbrau» в Россию.
Он добавил, что потенциальным рынком для экспорта вин «AzAbrau» рассматриваются Турции и Китай.
Как сообщалось ранее группа компаний "Абрау-Дюрсо" в лице дочернего предприятия ООО "AzAbrau" в декабре 2021 года стала победителем инвестиционного конкурса на приобретение винного завода ООО «Sheki Sharab» в Шекинском районе (северо-запад Азербайджана) мощностью 2,6 млн бутылок в год.
Согласно инвестиционной программе, ГК "Абрау-Дюрсо" вложит свыше 2,33 млн евро в развитие предприятия.
Предприятие открыто в 2008 году.
ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить на предприятии элитные, а также десертные виноградные вина. В ближайшей перспективе - посадка собственных виноградников.
Шекинский винный завод основан в поселке Челебихан. Уставный капитал равен 4,5 млн манатов.
Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин в России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Продукция экспортируется в более чем 20 стран.
Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.
Б.Рустамбеков
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