Испанская полиция сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Почтовое отправление со взрывоопасным содержимым, адресованное главе правительства Испании Педро Санчесу, перехватила испанская полиция, сообщило в четверг испанское телевидение РТВЕ, отметив, что это произошло 24 ноября.
"Пакет председателю правительства отправили обычной почтой. Его выявили сотрудники службы безопасности в канцелярии премьера", - сообщает телеканал.
Это уже четвертый случай за последнее время, когда опасные посылки поступают на адреса правительственных, военных, стратегических и дипломатических структур в Испании.
Ранее в четверг стало известно, что сотрудники испанских спецслужб обнаружили взрывное устройство в почтовом отправлении, получатель которого - Центр спутниковой связи Испании.
Накануне две подозрительные посылки поступили в посольство Украины в Мадриде, а также на фабрику в Сарагосе, на которой занимаются разработкой и производством военной техники для пехоты. Первая посылка была адресована украинскому послу, сотрудник посольства, открывший посылку, получил легкую травму руки.
Никаких деталей относительно второго отправления нет, однако представители местных властей в Сарагосе сообщили газете, что посылка поступила с Украины.
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