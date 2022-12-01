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Дальнее зарубежье 01.12.2022 14:44

Испанская полиция сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Почтовое отправление со взрывоопасным содержимым, адресованное главе правительства Испании Педро Санчесу, перехватила испанская полиция, сообщило в четверг испанское телевидение РТВЕ, отметив, что это произошло 24 ноября.

"Пакет председателю правительства отправили обычной почтой. Его выявили сотрудники службы безопасности в канцелярии премьера", - сообщает телеканал.

Это уже четвертый случай за последнее время, когда опасные посылки поступают на адреса правительственных, военных, стратегических и дипломатических структур в Испании.

Ранее в четверг стало известно, что сотрудники испанских спецслужб обнаружили взрывное устройство в почтовом отправлении, получатель которого - Центр спутниковой связи Испании.

Накануне две подозрительные посылки поступили в посольство Украины в Мадриде, а также на фабрику в Сарагосе, на которой занимаются разработкой и производством военной техники для пехоты. Первая посылка была адресована украинскому послу, сотрудник посольства, открывший посылку, получил легкую травму руки.

Никаких деталей относительно второго отправления нет, однако представители местных властей в Сарагосе сообщили газете, что посылка поступила с Украины.

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