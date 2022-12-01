Шведская полиция арестовала трех человек за хранение 500 кг наркотиков

Полиция Швеции провела аресты трех человек в Стокгольме, у которых стражи правопорядка изъяли примерно 500 кг наркотиков стоимостью $7,6 млн, сообщает в четверг Associated Press.

В полиции отметили, что в ходе расследования другого дела обыскивали дом, в котором хранилась значительная партия наркотиков.

По данным стокгольмской полиции, полицейские, в частности, изъяли 260 кг амфетамина, что является на сегодняшний день самой крупной подобной находкой в столице Швеции.

В октябре полиция Стокгольма арестовала 21 человека и изъяла наркотики на сумму до $9,5 млн.