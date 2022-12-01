Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

Это интересно 01.12.2022 14:45

Шведская полиция арестовала трех человек за хранение 500 кг наркотиков

Полиция Швеции провела аресты трех человек в Стокгольме, у которых стражи правопорядка изъяли примерно 500 кг наркотиков стоимостью $7,6 млн, сообщает в четверг Associated Press.

В полиции отметили, что в ходе расследования другого дела обыскивали дом, в котором хранилась значительная партия наркотиков.

По данным стокгольмской полиции, полицейские, в частности, изъяли 260 кг амфетамина, что является на сегодняшний день самой крупной подобной находкой в столице Швеции.

В октябре полиция Стокгольма арестовала 21 человека и изъяла наркотики на сумму до $9,5 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, НАРКОТИКИ


Похожие новости


Взрыв произошел близ отделения полиции на юге Швеции, жертв нет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az