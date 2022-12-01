Маск заявил об урегулировании конфликта с Apple по поводу Twitter и App Store

Американский миллиардер Илон Маск, новый владелец Twitter Inc., утверждает, что "урегулировал" конфликт с Apple Inc., касающийся его заявлений по поводу того, что технологический гигант грозил удалить приложение соцсети из App Store.
Маск написал в своем микроблоге в Twitter, что у него состоялась "хорошая беседа" с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком и что Apple "никогда не рассматривала" возможность удаления Twitter из своего магазина приложений.
В начале недели Маск сообщил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store по неизвестным причинам. Тогда он заявил, что это связано со стандартами модерации в Twitter, а также опубликовал серию сообщений, в которых раскритиковал Apple. Маск также сказал, что производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в соцсети.
В своем аккаунте в Twitter Маск задал вопрос, поддерживает ли Apple свободу слова, и разместил опрос, поинтересовавшись у пользователей, должна ли компания сообщать о всех случаях применения цензуры, касающихся ее клиентов.
Многие рекламодатели стали уходить с площадки после того, как Маск её приобрел.
Apple - один из крупнейших рекламодателей в Twitter. За 10 месяцев текущего года компания потратила на рекламу в соцсети около $39 млн, согласно данным MediaRadar Inc.
Напряженность в отношениях Маска и Apple сохраняется на протяжении многих лет, усилившись после того, как миллиардер приобрел соцсеть.
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