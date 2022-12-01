Австралия играет важнейшую роль в обеспечении интересов США в космосе - американские командиры

Австралия имеет ключевое значение для использования Вашингтоном космического пространства в своих интересах, заявила в Канберре начальник штаба Космических сил США генерал-лейтенант Нина Арманьо.
"Начальник штаба Космических сил Арманьо сказала, что расположение Австралии в Южном полушарии крайне важно для слежения за обстановкой в космосе, для обнаружения и отслеживания всех объектов, спутников и мусора на близкой к Земле орбите", - сообщает Bloomberg.
По ее словам, на фоне соперничества США и КНР альянс между Вашингтоном и Канберрой является "секретным ингредиентом, которого не хватает китайскому правительству".
В свою очередь заместитель командующего Космических сил генерал-лейтенант Джон Шоу, также находящийся с визитом в Австралии, заявлял, что КНР очень быстро развивает космические технологии, сокращая разрыв с США в этой сфере. При этом, пояснял он, исследовательский потенциал Австралии крайне важен для систем космической обороны США, и напомнил, что австралийские ученые - мировые лидеры в вычислениях на квантовых компьютерах.
Bloomberg напоминает, что за последние годы США и Австралия укрепили сотрудничество в сфере безопасности на фоне соперничества этих стран с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, в сентябре 2021 года лидеры США, Великобритании и Австралии объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой в рамках этого партнерства стало объявление о строительстве атомных подводных лодок для Австралии.
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