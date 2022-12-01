Санкции ЕС на российскую нефть затронут 15% калининградского транзита - премьер Литвы

Западные санкции в отношении российской нефти, вступающие в силу в декабре, затронут около 15% грузов, перевозимых через Литву в Калининградскую область РФ, сообщила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

"В начале декабря этот список (санкционных товаров - BNS) становится длиннее и, я думаю, процентов около 15 товаров, перевозимых из России в Калининград, будут затронуты санкциями, так как на остальные товары санкции и ограничения не распространяются", - заявила Шимоните в ходе конференции Reuters Next в четверг.

Литва 22 июля, ссылаясь на санкции Еврособюза, ввела ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область с определенными оговорками и квотами на объемы различных подсанкционных грузов. Расчет квот, по утверждению Литвы, сделан на основании средних показателей грузопотока за последние годы. При этом транзит подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

Российская сторона не согласна с такой трактовкой ситуации и настаивает на полной отмене ограничений. В настоящее время Россия постепенно выбирает эти квоты, переориентируя грузопоток на морские линии между портами Калининградской области и "материковой" части РФ. Число судов на этих линиях постепенно увеличивается и сейчас составляет 16 единиц.

Запрет на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов через Литву транзитом в Калининградскую область вступает в силу 5 декабря или 5 февраля 2023 года, в зависимости от кода конкретного продукта.

Согласно пакетам санкций, ранее одобренным Евросоюзом, с 17 июня запрещена перевозка российской стали и других изделий из черных металлов через территорию ЕС. С 10 июля введен запрет на транзит цемента, спирта, древесины, стекла, алюминия, изделий из бумаги, гипса, судовых деталей, а с 10 августа - угля и других твердых ископаемых видов топлива.

В сентябре G7 одобрила план введения "потолка" стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление "потолка" между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Агентство Bloomberg в конце ноября сообщало, что Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель. Польша и страны Балтии выступают за более низкий уровень цены, в то время как Греция, Мальта и Кипр не хотят "потолка" цен ниже $70.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак 21 ноября заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.