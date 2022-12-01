В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 385, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 49 случаях.

За 24 часа умер один больной COVID-19. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 981 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 148 человека (+45 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 256 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 840 теста на коронавирус против 1 тыс. 784 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 377 тыс. 282 теста на COVID-19.