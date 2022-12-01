Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

Регион 01.12.2022 17:02

Пилоты разбившегося в Армении легкомоторного самолета были гражданами РФ

Погибшие при крушении самолета в Армении пилоты являются гражданами России, сообщили в МЧС республики.

"В результате крушения самолета погибли граждане России - А.П. (1979 г.р.) и В.Р. (1983 г.р.)", - сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в своих соцсетях.

Как сообщалось, самолет типа B55 упал на территории села Джрабер в Котайкской области Армении днем в четверг.

В МЧС республики отметили, что на месте обнаружены два сгоревших тела.

Село Джрабер находится в 26 км к северу от Еревана.

В Управлении гражданской авиации Армении сообщили, что самолет BeechCraft 95 летел из Еревана в Астрахань, в 13:11 по ереванскому времени связь с бортом прервалась, в 14:20 судно было обнаружено на территории села Джрабер.

"На борту находились два члена экипажа, которые погибли", - отметили в управлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az