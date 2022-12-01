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Бизнес и законодательство 01.12.2022 17:02

Азербайджан и Пакистан обменяются бизнес-миссиями - AZPROMO

В декабре текущего года Азербайджан посетят представители пакистанских компаний-производителей риса, сообщил врио главы Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

«Мы ждем приезда (в Азербайджан) представителей пакистанских компаний-производителей риса (…) во второй половине декабря», - заявил Абдуллаев, выступая в четверг на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

Он добавил, что, по планам, в феврале-марте следующего года бизнес-миссия из Азербайджана посетит Пакистан. «Планируем организовать визит группы бизнесменов (из Азербайджана) в Пакистан. Думаем, что он может состояться в феврале-марте следующего года», - отметил Абдуллаев.

Азербайджано-пакистанский бизнес проходил в четверг в Баку при организационной поддержке AZPROMO и Global Business Alliance (GBA). В рамках форума между Пакистано-азербайджанской палатой экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) и GBA был подписан меморандум о взаимопонимании.

Р.Керимов

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Тэги: ПАКИСТАН, БИЗНЕС, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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