Азербайджан и Пакистан обменяются бизнес-миссиями - AZPROMO

В декабре текущего года Азербайджан посетят представители пакистанских компаний-производителей риса, сообщил врио главы Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

«Мы ждем приезда (в Азербайджан) представителей пакистанских компаний-производителей риса (…) во второй половине декабря», - заявил Абдуллаев, выступая в четверг на азербайджано-пакистанском бизнес-форуме в Баку.

Он добавил, что, по планам, в феврале-марте следующего года бизнес-миссия из Азербайджана посетит Пакистан. «Планируем организовать визит группы бизнесменов (из Азербайджана) в Пакистан. Думаем, что он может состояться в феврале-марте следующего года», - отметил Абдуллаев.

Азербайджано-пакистанский бизнес проходил в четверг в Баку при организационной поддержке AZPROMO и Global Business Alliance (GBA). В рамках форума между Пакистано-азербайджанской палатой экономического сотрудничества (PAKAZCHAM) и GBA был подписан меморандум о взаимопонимании.

Р.Керимов