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Оборона 01.12.2022 17:08

Баку и Исламабад обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял командующего военно-морских сил Пакистана адмирала Мухамеда Амджад Хан Ниази.

«В ходе встречи стороны особо подчеркнули важность развития как двустороннего, так и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции», - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного, военно-технического и военного образования между странами, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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