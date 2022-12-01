Баку и Исламабад обсудили вопросы ВТС

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял командующего военно-морских сил Пакистана адмирала Мухамеда Амджад Хан Ниази.
«В ходе встречи стороны особо подчеркнули важность развития как двустороннего, так и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции», - сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
Также были обсуждены перспективы развития сотрудничества в области военного, военно-технического и военного образования между странами, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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