Tesla остается лидером на рынке электромобилей в США, но уменьшает долю с выходом новых моделей

Tesla по-прежнему остается самым продаваемым брендом на американском рынке электромобилей, однако начинает сдавать позиции по мере того, как ее конкуренты предлагают все большее количество менее дорогостоящих моделей, показало исследование S&P Global Mobility.
Согласно исследованию, доля Teslaна рынке новых электромобилей в США в течение третьего квартала оставалась на уровне 65% по сравнению с 71% за аналогичный период в прошлом году и 79% - в 2020 году. S&P прогнозирует, что рыночная доля Tesla сократится до менее чем 20% к 2025 году, тогда как количество моделей электромобилей, как ожидается, увеличится с сегодняшних 48 до 159.
Падение рыночной доли Tesla на рынке США было ожидаемым, однако его темпы могут стать поводом для беспокойства инвесторов компании, пишет CNBC. Акции Tesla с начала года подешевели почти вполовину.
По данным S&P, Tesla постепенно теряет господство на рынке электромобилей в США, уступая электрическим моделям, которые теперь стали доступны по цене менее $50 тыс. Стартовая цена Tesla Model 3 в базовой комплектации составляет около $48,2 тыс. с учетом стоимости доставки, однако эти электрокары обычно продаются по более высокой цене, отмечает CNBC.
"Позиция Tesla меняется с появлением новых, более доступных вариантов с такими же или лучшими технологиями", - говорится в отчете S&P.
"Учитывая, что варианты выбора и интерес потребителей к электромобилям растут, Tesla в дальнейшем столкнется с вызовами, пытаясь сохранить крупнейшую долю на рынке", - отмечает компания.
Из 10,22 млн автомобилей, зарегистрированных в США в третьем квартале, около 525 тыс., или 5,1% составили полностью электрические модели. Для сравнения, в третьем квартале 2021 года их количество составляло 334 тыс., или 2,8%, согласно данным S&P.
Акции Tesla в ходе предварительных торгов в четверг дорожают на 0,8%.
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