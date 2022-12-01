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ТЭК 01.12.2022 19:34

Эстония ощущает дефицит электроэнергии, возможны перебои в ее подаче - премьер

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Kaja Kallas) предупредила, что могут быть перебои в подаче электроэнергии в связи с ее дефицитом, в том числе из-за отсутствия поставок из России на энергорынок северных стран Nord Pool.

"В настоящее время мы ощущаем дефицит электроэнергии во всем регионе Nord Pool. Одна из причин заключается в том, что из России больше не будет поступать 1000 мегаватт, поэтому в регион Nord Pool не поступит более 1000 мегаватт", - сказала Каллас в четверг на пресс-конференции правительства.

Кроме того, не работают в настоящее время ряд важных источников энергии, в том числе два реактора на атомных электростанциях в Швеции и не запущен третий реактор на АЭС Олкилуото в Финляндии, а эстонская электростанция Аувере в очередной раз находится на ремонте, отметила премьер.

Каллас сказала, что инвестиции в новые источники электроэнергии займут много времени, а в краткосрочной перспективе возможны перебои в поставках электроэнергии.

"Я не пугаю и не угрожаю, говоря об отключениях. Просто я констатирую факт, что мы нуждаемся в сокращении потребления и изменении времени пиковой нагрузки. Если это не будет сделано, предстоят региональные отключения", - сказала Каллас.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ДЕФИЦИТ

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