Глава МИД Азербайджана рассказал коллеге из Нидерландов о продолжающихся провокациях Армении в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстрой, сообщает азербайджанский МИД.
“В ходе встречи обсуждены вопросы текущей повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, в том числе текущая региональная ситуация. Стороны отметили наличие потенциала для развития существующих отношений между двумя странами и важность продолжения политического диалога”, - отмечается в информации.
Байрамов также отметил о продолжающихся провокациях со стороны Армении, в том числе напомнил о минной угрозе, препятствующей миростроительству.
“Было подчеркнуто, что предвзятые подходы законодательных органов (Нидерландов -ИФ) не служат нормализации и мирному процессу”, - сообщает МИД.
Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
Власти ФРГ из-за холодов ухудшили оценку ситуации с расходом газа до "напряженной"
Санкции ЕС на российскую нефть затронут 15% калининградского транзита - премьер Литвы
В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения COVID-19
Выплаты страховщиков в связи со стихийными бедствиями превысят $100 млрд 2-й год подряд
Таможенники Азербайджана изъяли контрабанду стройматериалов производства Армении, ввезенных из Ирана
MIDA дало старт проекту строительства комплекса социального жилья ЖК в Ширване
Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г
ГААД получит 17 млн манатов на строительство автодорог в Джалилабадском районе
Столтенберг напоминает о стремлении не только поставлять Украине вооружение, но и все необходимое для его эксплуатации
Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах
Миссия воздушной полиции НАТО в Литве переходит к Польше при содействии ВВС Франции
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Держатели карты Birbank заработали в ноябре 2,8 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают