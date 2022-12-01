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Внешняя политика 01.12.2022 18:09

Глава МИД Азербайджана рассказал коллеге из Нидерландов о продолжающихся провокациях Армении в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстрой, сообщает азербайджанский МИД.

“В ходе встречи обсуждены вопросы текущей повестки двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, в том числе текущая региональная ситуация. Стороны отметили наличие потенциала для развития существующих отношений между двумя странами и важность продолжения политического диалога”, - отмечается в информации.


Байрамов также отметил о продолжающихся провокациях со стороны Армении, в том числе напомнил о минной угрозе, препятствующей миростроительству.


“Было подчеркнуто, что предвзятые подходы законодательных органов (Нидерландов -ИФ) не служат нормализации и мирному процессу”, - сообщает МИД.


Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ОБСЕ, НИДЕРЛАНДЫ, АРМЕНИЯ


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