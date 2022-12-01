Турция в сентябре увеличила импорт нефти на 1,4% к августу, дизтоплива - снизила на 12%

Турция в сентябре увеличила импорт нефти на 1,4% к августу, почти до 3 млн тонн, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из России составили 1,3 млн тонн (+30%), Ирака - 1,08 млн тонн (-2%), Казахстана - 256,6 тыс. тонн (сокращение в 1,9 раза).

Импорт дизтоплива в Турцию в отчетном периоде снизился на 12%, до 905,6 тыс. тонн. Индия увеличила поставки в 1,4 раза, до 203,7 тыс. тонн, на Грецию пришлось 78,9 тыс. тонн.