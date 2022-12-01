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Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

ТЭК 01.12.2022 18:46

Турция в сентябре увеличила импорт нефти на 1,4% к августу, дизтоплива - снизила на 12%

Турция в сентябре увеличила импорт нефти на 1,4% к августу, почти до 3 млн тонн, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Поставки из России составили 1,3 млн тонн (+30%), Ирака - 1,08 млн тонн (-2%), Казахстана - 256,6 тыс. тонн (сокращение в 1,9 раза).

Импорт дизтоплива в Турцию в отчетном периоде снизился на 12%, до 905,6 тыс. тонн. Индия увеличила поставки в 1,4 раза, до 203,7 тыс. тонн, на Грецию пришлось 78,9 тыс. тонн.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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