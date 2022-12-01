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Дальнее зарубежье 01.12.2022 19:17

Миссия воздушной полиции НАТО в Литве переходит к Польше при содействии ВВС Франции

Польские ВВС, усилившие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии четырьмя истребителями F-16, остаются в Литве и принимают на себя командование от Венгрии. Церемония смены военных контингентов состоялась в четверг на авиационной базе ВВС Литвы в Шауляе.

Франция впервые отправила в Литву четыре своих самых современных истребителя Rafale для усиления миссии. Французские ВВС в девятый раз примут участие в воздушном патрулировании НАТО в странах Балтии и в шестой раз будут дислоцированы на базе ВВС Литвы.

Завершившие миссию венгерские военные выполнили охрану воздушного пространства на четырех истребителях JAS-39 Grippen.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда членами альянса стали Литва, Латвия и Эстония. Она выполняется истребителями НАТО, дислоцированными на базе ВВС Литвы в Шяуляй и на базе эстонских ВВС в Эмари.

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Тэги: ЛИТВА, НАТО, ВВС, ПАТРУЛИРОВАНИЕ


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