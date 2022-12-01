Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах, сообщает в четверг Sky News.

В Консервативной ассоциации Аксбриджа и Южного Райслипа заявили, что "полностью поддерживают Бориса Джонсона как нашего члена парламента и кандидата на будущих выборах". Sky News отмечает, что если Джонсону удастся переизбраться, он в дальнейшем сможет вновь попытаться возглавить партию.

У депутатов-консерваторов есть время до понедельника, чтобы сообщить партии, планируют ли они участвовать в выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году.

Ранее в этом году Джонсону пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра в результате нескольких скандалов, связанных с ним и его министрами. Ожидалось, что он попробует вновь побороться за пост после ухода в отставку Лиз Трасс, однако он отказался баллотироваться на пост премьера.