Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

Дальнее зарубежье 01.12.2022 19:48

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах, сообщает в четверг Sky News.

В Консервативной ассоциации Аксбриджа и Южного Райслипа заявили, что "полностью поддерживают Бориса Джонсона как нашего члена парламента и кандидата на будущих выборах". Sky News отмечает, что если Джонсону удастся переизбраться, он в дальнейшем сможет вновь попытаться возглавить партию.

У депутатов-консерваторов есть время до понедельника, чтобы сообщить партии, планируют ли они участвовать в выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году.

Ранее в этом году Джонсону пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра в результате нескольких скандалов, связанных с ним и его министрами. Ожидалось, что он попробует вновь побороться за пост после ухода в отставку Лиз Трасс, однако он отказался баллотироваться на пост премьера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИОКБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az