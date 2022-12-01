Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) изменило оценку удельного показателя расходования газа (с поправкой на температуру) со "стабильного" на "напряженный", сообщается в ежедневном обзоре о ситуации с газоснабжением страны.
Стабильной BNetzА считает ситуацию, когда экономится 25% газа, напряженной - 15-25%, критической - если менее 15%.
В течение 47-й недели (21-27 ноября) потребление газа было на 21% ниже среднего показателя за последние четыре года, но на 12% выше по сравнению с предыдущей неделей. С поправкой на температуру потребление было на 24,15% ниже эталонного значения за последние четыре года, пишет агентство.
Прогноз температуры на текущую неделю - на 0,73 градуса ниже среднего показателя за последние четыре года. Поэтому следует ожидать дополнительного потребления, допускает регулятор.
Федеральное сетевое агентство уже оценивает температурную ситуацию в республике как "напряженную" (когда прогнозируемая средняя температура на следующие 7 дней на 0-2 градуса Цельсия ниже среднего показателя за 2018-2021гг).
Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в четверг превысил $1600 за тысячу кубометров.
Германия вместе с западными партнерами предприняла рад шагов, которые привели к сокращению российских поставок газа. Федеральное правительство ввело внешнее управление и национализировало бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania, которая в результате оказалась под блокирующими контрсанкциями России.
Из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома" с июня начали сокращаться поставки российского газа в Германию по магистрали "Северный поток". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в сентябре от мощных взрывов значительно пострадала линейная часть морской магистрали.
Байрамов обвинил Армению в имитации по всем трем направлениям мирного процесса
Главы МИД Азербайджана и Румынии обсудили стратегическое партнерство
Временный поверенный в делах Франции в Баку вновь вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с антиазербайджанской резолюцией Национального собрания
В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения COVID-19
Выплаты страховщиков в связи со стихийными бедствиями превысят $100 млрд 2-й год подряд
Таможенники Азербайджана изъяли контрабанду стройматериалов производства Армении, ввезенных из Ирана
MIDA дало старт проекту строительства комплекса социального жилья ЖК в Ширване
Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г
ГААД получит 17 млн манатов на строительство автодорог в Джалилабадском районе
Байден и Макрон привержены тому, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие
Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным
США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Держатели карты Birbank заработали в ноябре 2,8 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают