Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $88,9 за баррель

Рост цен на нефть ускорился в четверг благодаря надеждам на смягчение антиковидных ограничений в Китае.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:23 подорожали на $1,91 (2,2%) - до $88,88 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на $2,28 (2,83%) - до $82,83 за баррель.
По сообщениям агентства Bloomberg, власти Пекина вскоре позволят больным коронавирусом проводить недельный обязательный карантин дома, а не в специальных центрах. Инвесторы надеются, что со временем Китай откажется от политики нулевой терпимости к коронавирусу, что приведёт к восстановлению экономики и росту спроса на нефть.
Поддержку ценам оказывает падение курса доллара к основным валютам мира после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.
Долларовый индекс, рассчитываемый ICE и показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), падает в ходе торгов на 1%.
Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу на фоне неопределенного прогноза относительно состояния глобальной экономики.
"Пока непонятно, какие действия предпримет альянс и предпримет ли вообще. Но слабость рынка в последние недели говорит о том, что дальнейшее сокращение добычи нельзя исключать", - отметил Уоррен Паттерсон из ING.
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