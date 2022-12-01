Ирак в ноябре снизил экспорт нефти на 5% на фоне сокращения квоты ОПЕК+

Общий объем экспорта нефти из Ирака в ноябре составил 99,87 млн баррелей, говорится в сообщении министерства нефти страны со ссылкой на предварительные данные государственной компании SOMO.

В частности, с нефтяных месторождений в Центральном и Южном Ираке экспортировано 97,2 млн баррелей, с севера страны - месторождения Киркук через порт Джейхан - 2,36 млн баррелей.

Среднесуточной объем экспорта составил 3,329 млн баррелей при средней цене $82,4/барр.

Выручка от продажи нефти составила $8,231 млрд.

Месяцем ранее Ирак экспортировал 104,83 млн баррелей. Таким образом в ноябре показатель относительно октября снизился на 4,7%.

С 1 ноября общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снизилась на 2 млн б/с. В частности, разрешенный уровень добычи Ирака сократился с 4,651 млн б/с до 4,431 млн б/с.