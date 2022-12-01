Осло поддерживает шаги Баку по нормализации отношений с Ереваном - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, сообщает азербайджанский МИД.
“В ходе встречи обсуждены вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональная и международная ситуация. Байрамов отметил, что в течение 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами отношения развивались по разным направлениям, в частности, в сфере энергетики, нефтегазовой отраслей”, - отмечается в информации.
Байрамов также отметил о продолжающихся провокациях со стороны Армении, о невыполнении ею обязательств, предусмотренных в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, в том числе подчеркнул минную угрозу.
“Хюитфельдт подчеркнула, что Норвегия приветствует усилия по снижению напряженности, угрожающей миру и безопасности в регионе, и установлению мира. В связи с этим была выражена важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией”, - сообщает МИД.
Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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