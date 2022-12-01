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Внешняя политика 01.12.2022 21:21

Временный поверенный в делах Франции в Баку вновь вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с антиазербайджанской резолюцией Национального собрания

Временный поверенный в делах Франции Жюльен Ле Лану вызван в МИД Азербайджана, ему выражен решительный протест в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой накануне Национальным собранием Франции.

«Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан 1 декабря 2022 года был вызван в Министерство иностранных дел (МИД), где ему выражен протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой 30 ноября в нижней палате парламента Франции», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.


В ходе встречи до его внимания было доведено, что резолюция, принятая в Национальном собрании, как и резолюция, принятая 15 ноября в Сенате, «является очередной провокацией Франции против Азербайджана».


Азербайджанская сторона отметила, что «эта резолюция, как и ряд других шагов Франции, является попыткой нанести удар по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира в регионе».


В ходе встречи также было подчеркнуто, что заявления, сделанные представителем французского правительства на слушаниях по резолюции, ясно показали, что за этой резолюцией стоит французское правительство и что эта страна не может выступать в качестве справедливого и нейтрального посредника.


В министерстве также отметили, что официальный Баку решительно отвергает резолюцию, требует от французской стороны воздержаться от действий и заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также требует не вмешиваться во внутренние дела.


Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане отметил, что, как и резолюция, принятая в Сенате некоторое время назад, так и эта резолюция, принятая в Национальном собрании, не отражает официальной позиции французского правительства, и что Париж поддерживает переговоры о нормализации отношений между Азербайджан и Армения.


При этом он добавил, что передаст позицию азербайджанской стороны до официальных лиц Франции.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТ


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