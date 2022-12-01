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Внешняя политика 01.12.2022 21:45

Главы МИД Азербайджана и Румынии обсудили стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-м заседания ОБСЕ провел встречу с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двустороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, сотрудничество в энергетике, транспорте, транспорте, торговле и других направлениях, а также взаимодействие на многосторонних площадках.


Министры выразили удовлетворение активизацией визитов на высшем уровне и политическим диалогом между двумя странами.


Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, РУМЫНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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