Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 13%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 ноября 2022 года составляют $7 млрд 969,2 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2022 годa валютные резервы Центробанка увеличились на 12,6%, передает "Интерфакс-Азербайджан".





При этом, в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 2,1% или на $166,2 млн.





В 2021 году валютные резервы ЦБА увеличились на 11,1%.





Х.Насирзаде