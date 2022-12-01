Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 13%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 ноября 2022 года составляют $7 млрд 969,2 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2022 годa валютные резервы Центробанка увеличились на 12,6%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом, в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 2,1% или на $166,2 млн.
В 2021 году валютные резервы ЦБА увеличились на 11,1%.
Х.Насирзаде
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