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Макроэкономика 01.12.2022 22:02

Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 13%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 30 ноября 2022 года составляют $7 млрд 969,2 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2021 года валютные резервы ЦБА составляли $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в январе-ноябре 2022 годa валютные резервы Центробанка увеличились на 12,6%, передает "Интерфакс-Азербайджан".


При этом, в ноябре валютные резервы ЦБА увеличились на 2,1% или на $166,2 млн.


В 2021 году валютные резервы ЦБА увеличились на 11,1%.


Х.Насирзаде


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Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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