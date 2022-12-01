США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется

Париж и Вашингтон готовы продолжать оказывать Украине как политическую поддержку, гуманитарную, экономическую помощь, а также - поддержку в сфере безопасности, столько, сколько это будет необходимо, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Франции Эмманюэля Макрона.

В нем отмечается, что оба лидера на переговорах в Вашингтоне подтвердили готовность своих стран "поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление политической помощи, помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько, сколько потребуется".

"Помощь включает в себя предоставление значительных ресурсов для поддержки населения Украины в зимний период, в том числе - активизацию поставок систем ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергосистем Украины", - подчеркивается в заявлении Байдена и Макрона, распространенном в четверг Белым домом.

Макрон в четверг находится с официальным визитом в Вашингтоне, где проводит переговоры с Байденом.