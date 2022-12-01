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Дальнее зарубежье 01.12.2022 22:31

США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется

Париж и Вашингтон готовы продолжать оказывать Украине как политическую поддержку, гуманитарную, экономическую помощь, а также - поддержку в сфере безопасности, столько, сколько это будет необходимо, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Франции Эмманюэля Макрона.

В нем отмечается, что оба лидера на переговорах в Вашингтоне подтвердили готовность своих стран "поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление политической помощи, помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько, сколько потребуется".

"Помощь включает в себя предоставление значительных ресурсов для поддержки населения Украины в зимний период, в том числе - активизацию поставок систем ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергосистем Украины", - подчеркивается в заявлении Байдена и Макрона, распространенном в четверг Белым домом.

Макрон в четверг находится с официальным визитом в Вашингтоне, где проводит переговоры с Байденом.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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