Байрамов обвинил Армению в имитации по всем трем направлениям мирного процесса

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал направление «миссии ОБСЕ по оценке потребностей» в Армению грубым нарушением мандата организации.

«Принцип принятия решений на основе консенсуса четко отражен во всех основных решениях ОБСЕ. В этой связи направление так называемой «миссии по оценке потребностей» в Армению без консенсуса является вопиющим нарушением мандатов, принятых коллективным волеизъявлением всех государств-участников. Азербайджан призывает все институты ОБСЕ исправить грубое нарушение своих полномочий», - сказал Байрамов, выступая на 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр подчеркнул, что Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией. «В течение последних двух лет Азербайджан демонстрировал твердую политическую волю для продвижения мирной повестки дня. На состоявшихся в этом году в Брюсселе, Праге и Сочи встречах на высшем уровне обе стороны подтвердили взаимное признание суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга. Я трижды встречался с министром иностранных дел Армении, чтобы обсудить подготовку двустороннего договора о межгосударственных отношениях. На нашей последней встрече в Вашингтоне 7 ноября 2022 года мы договорились ускорить переговоры с этой целью. С учетом этого Азербайджан уже представил Армении ряд замечаний по проекту соглашения», - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в действиях, направленных на торпедирование мирного процесса. В частности, Армения еще не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, отказывается обеспечить беспрепятственную транспортную связь между основной часть Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Байрамов добавил, что «роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большое беспокойство, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и воинственной риторике».

«Подход Азербайджана четкий, последовательный и основанный на международном праве. Стороны должны в срочном порядке согласовать юридически обязывающий документ, который закладывает основу для межгосударственных отношений. Этот документ гарантирует права двух равноправных суверенных государств и является основой для решения всех вопросов, представляющий взаимный интерес», - сказал министр.

«Несмотря на возросшую динамику двусторонних переговоров, прогресс по трем основным направлениям процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, т.е. подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций остается весьма ограниченным. По всем трем этим направлениям Армения больше привержена имитациям, нежели искреннему участию с процессе. Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств», - добавил Байрамов.

В связи с этим глава МИД Азербайджана заявил, что мировому сообществу, включая ОБСЕ, необходимо убедить Армению отказаться от попыток подорвать процесс нормализации. «Армения должна ответить взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью для нормализации своих отношений с Азербайджаном и другими соседними странами. Это проложит путь к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе», - заявил глава МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов