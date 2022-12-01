Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что будет готов контактировать с главой российского государства Владимиром Путиным, если придет к выводу, что у Москвы есть интерес к урегулированию ситуации в Украине.
"Я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес в том, чтобы найти способ положить конец войне. Пока я этого не вижу", - сказал Байден на пресс-конференции.
"Если интерес будет, то я буду рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и с друзьями по НАТО", - отметил он.
При этом американский лидер сказал, что в ближайшее время он не планирует контактов с российским президентом.
"У меня нет планов в ближайшее время говорить с Путиным", - заявил Байден.
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