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Цена на нефть

30.11 $/bbl +/- WTI 80.55 +2.35 Brent 86.97 +2.72

ТЭК 01.12.2022 23:31

ЕС сможет согласовать потолок цен на российскую нефть - Минфин США

Страны ЕС смогут согласовать предельный уровень цен на нефть из России, предположил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Все выглядит так, как будто Европа движется в сторону согласования потолка цен", - приводит его слова Bloomberg. Комментируя сообщения СМИ о том, что речь может идти о лимите в $60 за баррель, Адейемо отметил, что "это входит в ту "вилку" цен, которую мы вместе уже какое-то время обсуждаем".

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия предложила всем 27 странам ЕС утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Высокопоставленные представители государств сообщества начали в четверг обсуждать эту инициативу, уточняет издание.

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Тэги: США, ЕВРОПА, НЕФТЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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