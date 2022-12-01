ЕС сможет согласовать потолок цен на российскую нефть - Минфин США

Страны ЕС смогут согласовать предельный уровень цен на нефть из России, предположил в четверг заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Все выглядит так, как будто Европа движется в сторону согласования потолка цен", - приводит его слова Bloomberg. Комментируя сообщения СМИ о том, что речь может идти о лимите в $60 за баррель, Адейемо отметил, что "это входит в ту "вилку" цен, которую мы вместе уже какое-то время обсуждаем".
Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Еврокомиссия предложила всем 27 странам ЕС утвердить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Высокопоставленные представители государств сообщества начали в четверг обсуждать эту инициативу, уточняет издание.
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