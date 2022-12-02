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Внешняя политика 02.12.2022 01:31

Байрамов обсудил с Боррелем нормализацию отношений Азербайджана с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, стороны обсудили двустороннюю повестку и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

В информации МИД Азербайджана отмечается, что в частности, Байрамов и Боррель обсудили выполнение договоренностей в сфере энергетики.

«Стороны также обменялись мнениями по усилиям для достижения прогресса в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и роли ЕС в этом процессе», - отмечает ведомство.

Байрамов подчеркнул, что Армения препятствует нормализации отношений с Азербайджаном, уклоняется от выполнения обязательств, достигнутых на уровне лидеров двух стран, пытается сформировать обманчивое мнение о процессе нормализации.

Боррель, в свою очередь, в своем аккаунте в твиттере написал, что ЕС привержен содействию мирным переговорам между Баку и Ереваном. «Обсудили региональные проблемы с министром иностранных дел Азербайджана. Подчеркнул приверженность ЕС содействию мирным переговорам и укреплению доверия на Южном Кавказе. Рассчитываю на сотрудничество с Азербайджаном в продолжении усилий по миростроительству и региональному процветанию», - подчеркнул Боррель.

Р.Ахмедов

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