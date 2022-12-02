Байрамов обсудил с Боррелем нормализацию отношений Азербайджана с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на «полях» 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше провел встречу с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем, стороны обсудили двустороннюю повестку и нормализацию армяно-азербайджанских отношений.
В информации МИД Азербайджана отмечается, что в частности, Байрамов и Боррель обсудили выполнение договоренностей в сфере энергетики.
«Стороны также обменялись мнениями по усилиям для достижения прогресса в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и роли ЕС в этом процессе», - отмечает ведомство.
Байрамов подчеркнул, что Армения препятствует нормализации отношений с Азербайджаном, уклоняется от выполнения обязательств, достигнутых на уровне лидеров двух стран, пытается сформировать обманчивое мнение о процессе нормализации.
Боррель, в свою очередь, в своем аккаунте в твиттере написал, что ЕС привержен содействию мирным переговорам между Баку и Ереваном. «Обсудили региональные проблемы с министром иностранных дел Азербайджана. Подчеркнул приверженность ЕС содействию мирным переговорам и укреплению доверия на Южном Кавказе. Рассчитываю на сотрудничество с Азербайджаном в продолжении усилий по миростроительству и региональному процветанию», - подчеркнул Боррель.
Р.Ахмедов
Tesla остается лидером на рынке электромобилей в США, но уменьшает долю с выходом новых моделей
ЕС сможет согласовать потолок цен на российскую нефть - Минфин США
Валютные резервы Центробанка Азербайджана за 11 месяцев увеличились почти на 13%
В Азербайджане за сутки выявлено 48 случаев заражения COVID-19
Выплаты страховщиков в связи со стихийными бедствиями превысят $100 млрд 2-й год подряд
Таможенники Азербайджана изъяли контрабанду стройматериалов производства Армении, ввезенных из Ирана
MIDA дало старт проекту строительства комплекса социального жилья ЖК в Ширване
Кабмин утвердил генплан развития Геранбоя до 2039г
ГААД получит 17 млн манатов на строительство автодорог в Джалилабадском районе
Байден и Макрон привержены тому, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие
Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным
США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году
Держатели карты Birbank заработали в ноябре 2,8 млн манатов кешбэка
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают